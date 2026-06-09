Haberler

İsrail'in İran'a geniş çaplı saldırısının, Trump'ın "çatışmayı durdurma" çağrısıyla iptal edildiği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Beyrut'a saldırısının ardından İran ile başlayan çatışmada, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırısı, ABD Başkanı Trump'ın 'çatışmayı durdurun' çağrısıyla son anda iptal edildi. Onlarca savaş uçağı kalkışa hazırlanırken siyasi kademe operasyonu durdurdu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran ile başlayan çatışmada, İsrail'in planladığı geniş çaplı hava saldırısının, uçaklar kalkışa hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen "İsrail ve İran derhal çatışmayı durdurmalı" çağrısının ardından son anda iptal edildiği ileri sürüldü.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in çatışma durdurulmadan kısa süre önce İran'a bir saldırı filosu çıkarmaya hazırlandığını iddia etti.

Onlarca savaş uçağı ile İran genelindeki hedefleri vuracak filonun siyasi kademe tarafından durdurulduğu kaydedilen haberde, bu kararın ABD Başkanı Trump'ın "çatışmanın durdurulması" çağrısının hemen ardından geldiği savunuldu.

Haberde, İran'ın 7 Haziran Pazar günü saat 22.00 sularında İsrail'e yönelik füze saldırısından itibaren gece boyunca İran'daki stratejik noktaları vuracak bir filo için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

Filonun öğle saatlerinde İran'ı vurmak için hazırlandığı belirtilen habere göre, filo durdurulmasaydı Tahran'ın ekonomik zararını derinleştirmek amacıyla İran'ın ulusal altyapısını hedef alacaktı.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi