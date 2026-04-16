Haberler

Netanyahu'nun Trump'ın Lübnan'da ateşkes ilanından sonra acil güvenlik kabinesi toplantısı yaptığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan'da ateşkese varıldığını ilan etmesinin ardından acil güvenlik kabinesi toplantısı gerçekleştirdi. Bakanların ateşkesi basından öğrendiği ve oylama yapılmadan toplantının sona erdiği bildiriliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da ateşkese varıldığını ilan etmesinden sonra telefon üzerinden acil güvenlik kabinesi toplantısı yaptığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Trump'ın ateşkes ilanının ardından acil olarak bakanlarla görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise Netanyahu'nun kabine üyeleriyle telefon üzerinden yaptığı toplantı oylama yapılmadan sona erdiği bilgisi verildi.

Öte yandan haberde, bakanların ateşkesi basından öğrendiklerini ve konuya ilişkin bir oylama yapılmadığı için öfke duyduklarını ifade ettiği kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre ise Netanyahu telefon görüşmesinde bakanlara, "Trump'ın talebine uyduk, ateşkes sırasında Lübnan'da kalacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Hesaplara erişilemiyor
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı

Ayla öğretmen, son nefesinde de öğrencilerini düşünmüş
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu