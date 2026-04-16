Netanyahu'nun Trump'ın Lübnan'da ateşkes ilanından sonra acil güvenlik kabinesi toplantısı yaptığı bildirildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'da ateşkese varıldığını ilan etmesinden sonra telefon üzerinden acil güvenlik kabinesi toplantısı yaptığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Trump'ın ateşkes ilanının ardından acil olarak bakanlarla görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise Netanyahu'nun kabine üyeleriyle telefon üzerinden yaptığı toplantı oylama yapılmadan sona erdiği bilgisi verildi.

Öte yandan haberde, bakanların ateşkesi basından öğrendiklerini ve konuya ilişkin bir oylama yapılmadığı için öfke duyduklarını ifade ettiği kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre ise Netanyahu telefon görüşmesinde bakanlara, "Trump'ın talebine uyduk, ateşkes sırasında Lübnan'da kalacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.