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Tecavüz davasında Trump'a 5 milyon dolar tazminat cezası

Tecavüz davasında Trump'a 5 milyon dolar tazminat cezası
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ABD'de temyiz mahkemesi, Donald Trump'ın E. Jean Carroll'a yönelik tazminat davasındaki 5 milyon dolarlık jüri kararını onaylayarak davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.

NEW ABD'de temyiz mahkemesi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın E. Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında jürinin verdiği 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayarak, davanın yeniden görülmesi talebini reddetti.

TRUMP 5 MİLYON DOLARA MAHKUM EDİLDİ

ABD 2. Daire Temyiz Mahkemesi, Trump'ın, jüri kararına yaptığı itiraza ilişkin kararını açıkladı. Temyiz mahkemesinin yazılı olarak açıklanan kararında, "Trump'ın itiraz ettiği bölge mahkemesinin, kararında hata yaptığına dair bir gösterge olmadığı sonucuna vardık." ifadesi kullanılırken, ayrıca davada yeni bir yargılamaya gerek olmadığına hükmedildiği belirtildi.

TEMYİZE BAŞVURMUŞTU

Trump, cinsel taciz davasında mahkeme jürisinin Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesi kararına varmasının ardından eylül ayında yargılama sürecinde hakimin "birçok hata yaptığını" ileri sürerek temyize başvurmuş ve davanın yeniden görülmesini talep etmişti. Carroll'ın, Trump'ın cinsel tacizi reddederek kendisine hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle açtığı diğer bir davada, seçilmiş başkanın 83,3 milyon dolar tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı.

"TECAVÜZ VE HAKARET" DAVASI

Magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuş, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, 26 Ocak'ta Trump'ın ayrıca 83,3 milyon dolar ek tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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