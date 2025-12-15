Trump'ın 2020 kampanyasında görev alan 3 kişi "sahte seçmen" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

ABD'de Başkan Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyasında görev alan 3 kişinin, "sahte seçmen" planı kapsamında mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Wisconsin Eyaleti Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada, Trump'ın 2020 seçim kampanyasında görev alan avukatlar Jim Troupis ve Kenneth Chesebro ile seçim günü operasyonu sorumlusu Mike Roman, seçim sonuçlarıyla ilgili resmi belgelerde sahtecilik yapmakla suçlandı.

Trump'ın Wisconsin'de seçimi kazandığını ileri süren sahte seçmen sertifikalarıyla bağlantılı olarak 11'er ağır suçlamayla karşı karşıya olan Troupis, Chesebro ve Roman'ın, ön duruşma için hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İddianamede, Troupis, Chesebro ve Roman'ın 2020 seçimlerinde oy kullanan 10 Cumhuriyetçi seçmeni, imzaladıkları sertifikanın kullanım amacı konusunda yanılttığı belirtildi.

İddianamede belgelerin, Trump'ın Wisconsin'i kazandığı izlenimini vermek amacıyla eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e sunulmasının amaçlandığı iddia edildi.

Nevada eyaletinde 2020 seçimlerine ilişkin "sahte seçmen" planı kapsamında açılan dava devam ederken, Michigan ve Georgia gibi kritik eyaletlerdeki benzer süreçlerde ilerleme kaydedilemediği biliniyor.

Wisconsin Eyaleti Adalet Bakanlığı 2024'te, Trump'ın 2020 seçim kampanyasında görev alan üç kişinin resmi belgelerde sahtecilik yaptığına ilişkin ceza davası açmıştı.

Federal savcılar, söz konusu soruşturma kapsamında, "sahte seçmen" planının ilk olarak Wisconsin'de şekillendiğini belirtmişti.

Sanıklar, suç işlemediklerini savunurken, mahkeme ise itirazları reddederek davanın ön duruşmaya taşınmasına karar vermişti.

Davada "sahte seçmen" olarak adı geçen 10 Cumhuriyetçi hakkında ceza davası açılmadığı, bu kişilerle uzlaşmaya varıldığı belirtilmişti.