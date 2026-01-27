Trump, "sınır çarı" Tom Homan'ın yarın Minneapolis Belediye Başkanı Frey ile görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile "çok iyi" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirerek, "sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan'ın görüşmelere devam etmek üzere yarın Frey ile bir araya geleceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Trump, "sınır çarı" Homan'ın görüşmelere devam etmek üzere yarın Frey ile bir araya geleceğini belirtti.

Trump, bir başka paylaşımında, Venezuela'nın siyasi tutukluları "hızlı bir şekilde" serbest bıraktığını ve bu hızın kısa süre içinde daha da artacağını bildirmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "insani hareket" olarak nitelendirdiği girişimden dolayı Venezuela'ya teşekkür etti.

Trump, göçmenlere karşı operasyonların sürdüğü ve 2 Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesiyle olayların tırmandığı Minnesota'ya "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ı göndereceğini açıklamıştı.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.