Haberler

Trump'tan, ICE faaliyetleri nedeniyle tartışılan İç Güvenlik Bakanı Noem'e destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da ICE ekiplerinin öldürdüğü iki kişi sonrası İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e destek vererek istifa çağrılarına karşı çıkarken, güçlü sınır politikalarının önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürülmesinin ardından yoğun eleştirilere maruz kalan ve istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e destek verdiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "hem kadın olduğu hem de görevini başarıyla yürüttüğü" için hedef alındığını savunduğu Noem'e yönelik desteğini ifade etti.

Seçimleri kazanmasının temel nedenlerinden birinin güçlü sınır politikaları olduğunu vurgulayan Trump, selefi Joe Biden döneminde yaşanan "sınır krizinin" çözüldüğünü ileri sürdü.

Ayrı bir paylaşımında ise Trump, Minnesota'daki gerginliği yatıştırmak üzere bölgeye gönderilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ın "harika işler" çıkardığını belirtti.

Demokratlar, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Bakan Noem'in istifasını talep etmişti.

Trump ise 27 Ocak'taki açıklamasında Noem'in çok iyi bir iş çıkardığını savunarak Noem'le ilgili istifa iddialarını reddetmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

Günlerdir konuşuluyordu! ABD'de korkulan oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı