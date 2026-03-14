Trump, birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'na savaş gemilerini göndereceğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

ABD Başkanı, "Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, Boğaz'ın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla, ABD ile eşgüdüm içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek." ifadesine yer verdi.

İran'ın askeri kapasitesinin tamamının yok edildiğini öne süren Trump, bununla birlikte, Tahran yönetiminin hala Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasına "insansız hava aracı gönderme, boğaza mayın döşeme ya da kısa menzilli füze fırlatma" kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

Trump, "Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus ( İran ) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süre zarfında ABD'nin, İran'ın kıyı şeridini bombardımanlarla "yerle bir etmeye" ve İran'a ait gemileri de "aralıksız olarak sulara gömmeye" devam edeceğini kaydeden Trump, "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı çok yakında yeniden açık, güvenli ve özgür bir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.