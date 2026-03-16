Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için 7 ülkeyle görüşüldüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Air Force One uçağında, gazetecilere Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.

Bu konuda 7 ülkeyle görüştüklerini aktaran Trump, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullandı.

Trump, boğazdan deniz yoluyla taşınan ham petrolün büyük kısmını kullanan Çin'e de işbirliği teklif ettikleri bilgisini paylaştı.

Savaşın bitmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşeceğini savunan Trump, savaşın "oldukça hızlı bir şekilde" sona ereceğini belirtti.

Donald Trump, ayrıca sosyal medyada İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in 250 bin kişi tarafından alkışlandığını gösteren videoya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu videonun yapay zeka tarafından üretildiğini öne süren Trump,"Tamamen yapay zeka tarafından üretildi. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Medya bunun yaşanmadığını biliyordu, ama sanki büyük bir destek varmış gibi olayı abarttılar. Aslında hiçbir destekleri yok." diye konuştu.

Küba'ya ilişkin açıklamalar

Trump, "Küba da bir anlaşma yapmak istiyor. ve bence çok yakında bir anlaşma yapacağız veya ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini sarf etti.

Küba'da "şiddet ve zulümle" ülkeden kovulan ve aileleri öldürülen birçok kişinin olduğunu savunan Trump, "Yani Küba ile görüşüyoruz, ancak Küba'dan önce İran'la görüşeceğiz." dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta ABD ile iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik görüşmeler yapıldığını bildirmişti.