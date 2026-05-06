Haberler

ABD Başkanı Trump, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin geçişine yardım amacıyla başlatılan Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump, bu kararın Pakistan ve diğer ülkelerin talepleri üzerine alındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin son durumuna dair açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."

"Özgürlük Projesi"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik

Bölge yeni savaşın eşiğinde! İran'dan bu görüntülere en net açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı

Bu adamı kim durduracak?
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti
İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı

Bu adamı kim durduracak?
Sergen Yalçın'dan taraftarın tepkisine olay cevap

Taraftarın tepkisine olay cevap
Muğlaspor'da final coşkusu, 1. Lig'e tek maç kaldı

1. Lig'e çıkmalarına tek maç kaldı