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Donald Trump: Hürmüz Boğazı'nda 60 Gün Boyunca Geçiş Ücreti Alınmayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ateşkes süresince 60 gün boyunca geçiş ücreti uygulanmayacağını, anlaşmanın tamamlanmaması halinde ise ABD'nin bölgedeki rolü nedeniyle ücret talep edilebileceğini açıkladı.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ateşkes süresince 60 gün geçiş ücreti uygulanmayacağını, ancak anlaşmanın tamamlanmaması halinde ABD'nin bölgedeki rolü nedeniyle ücret talep edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nda ateşkes süresi boyunca 60 gün boyunca hiçbir geçiş ücreti alınmayacak ve 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da hiçbir geçiş ücreti olmayacak. Ancak anlaşmanın tamamlanmaması durumunda, geçmişte, bugün ve gelecekte yapılan harcamaların karşılanması amacıyla Orta Doğu ülkelerine 'Koruyucu Melek' olarak sunulan hizmetler nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri adına ücret uygulanabilir."

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

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