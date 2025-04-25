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Trump: Hindistan ve Pakistan Gerilimine Çözüm Bulacaklar

Trump: Hindistan ve Pakistan Gerilimine Çözüm Bulacaklar
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiğini belirterek her iki ülkenin de bir çözüm bulacağını ifade etti. Son dönemdeki olayların ardından iki ülke arasında gerginlik artarken, Trump, Keşmir meselesinin tarihsel bir mücadele olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime ilişkin ilk kez yaptığı değerlendirmede, "Her zamanki gibi, öyle ya da böyle bir çözüm bulacaklardır." dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya uçarken uçakta basın mensuplarına, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, iki ülkenin de çok uzun zamandır Keşmir üzerinde bir mücadele verdiğini ve bu durumun aslında yeni olmadığını, ancak son saldırı ile birlikte tansiyonun arttığını belirtti.

"Ben hem Hindistan'a hem de Pakistan'a çok yakınım, iki lideri de iyi tanıyorum. Bu iki ülke Keşmir'de 1000 yıldır bu mücadeleyi veriyor" diye konuşan Trump, "Her zamanki gibi, öyle ya da böyle bir çözüm bulacaklardır." ifadesini kullandı.

Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan yönetimi, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuş ve "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini isteyen Hint yönetimi, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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