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Trump: Hindistan-Pakistan Çatışmasını Durdurduk

Trump: Hindistan-Pakistan Çatışmasını Durdurduk
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yardımcı olduklarını ve nükleer çatışmayı durdurdukları için gurur duyduğunu ifade etti. Taraflar, ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yardımcı olduklarını belirterek, "Nükleer çatışmayı durdurduk. Bence kötü bir nükleer savaş olabilirdi. Milyonlarca insan ölebilirdi. Bu yüzden bununla gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Hindistan-Pakistan gerilimini değerlendirdi.

Trump, iki nükleer ülke arasındaki çatışmaların sonlandırılmasının büyük önem taşıdığını, çatışmaların sürmesi halinde gidişatın "nükleer bir savaşa" sürüklenebileceğini kaydetti.

"Yönetimim, Hindistan ile Pakistan arasında tam ve acil bir ateşkes sağlanmasına yardımcı oldu; bu bence kalıcı bir ateşkes, nükleer silahlara sahip iki ulusun tehlikeli çatışmasını sona erdirdi." diyen Trump, bu konuda oynadıkları rolden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Nükleer çatışmayı durdurduk. Bence kötü bir nükleer savaş olabilirdi. Milyonlarca insan ölebilirdi. Bu yüzden bununla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iki ülke ile ticari müzakereler yapıp ardından hem Hindistan hem de Pakistan ile yüksek miktarda ticaret yapacaklarını dile getiren Trump, bu müzakerelerin Hindistan ile başladığını aktardı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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