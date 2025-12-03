Haberler

Trump, eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'i affetmesini savundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılığından dolayı cezasını affetti ve Hernandez'in Biden yönetimi tarafından cadı avına maruz kaldığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, af yetkisini kullandığı eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in Joe Biden yönetimi tarafından "Cadı avına" maruz bırakıldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, 2024 yılında "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan dolayı ABD'de 45 yıl hapis cezası alan eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'i affetmesini savundu.

Hernandez'in, ülkesinde gerçekleştirilen bazı uyuşturucu kaçakçılığı olayları nedeniyle sadece devlet başkanı olması dolayısıyla suçlandığını savunan Trump, "Bu, Joe Biden'ın yönlendirdiği korkunç bir cadı avıydı. Honduras'taki birçok insan benden bunu yapmamı (onu affetmemi) istedi ve ben de yaptım. Bundan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Devlet başkanı olmasının Hernandez'in suçlu olduğu anlamına gelmediğini ve kendisinin bu konudaki "gerçekleri" gördüğünü belirten ABD Başkanı, "Ülkenizde bazı uyuşturucu satıcıları varsa ve siz de başkansanız, başkanı 45 yıl hapse atmazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

2014'ten 2022'ye kadar Honduras'ta devlet başkanlığı yapan Hernandez, New York jürisi tarafından "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "ateşli silah kullanmak" suçlarından suçlu bulunarak Haziran 2024'te 45 yıl hapse çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin son açıklamasında, Hernandez'in, "eski Başkan Joe Biden'ın yönetimi tarafından düzenlenen bir komplonun kurbanı olduğunu" savunmuş ve Hernandez'i affedeceğini ifade etmişti.

Hernandez, "uyuşturucu kaçakçılığı" suçunun ABD Başkanı Trump tarafından affedilmesinin ardından hapishaneden serbest bırakılmıştı.

