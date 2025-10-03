Haberler

Trump, Hamas'a Anlaşma İçin Son Süreyi Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planını savunarak Hamas'a anlaştıkları takdirde şiddetin sona ereceğini söyledi ve 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak, "anlaşmaya varması" için Hamas'a 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

