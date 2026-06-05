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Trump: Anlaşma Yapılırsa İran'ın Dini Lideri ile Görüşebilirim

Trump: Anlaşma Yapılırsa İran'ın Dini Lideri ile Görüşebilirim
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış anlaşması yapılması halinde İran dini lideri Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu belirtti. Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında anlaşma olması durumunda görüşmeye itirazı olmadığını söyledi.

WASHINGTON, 5 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış anlaşmasına varmaları halinde İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmelerde bulunmak istemiyorum. Ancak görüşecek olursam Hamaney ile görüşmekten onur duyarım. Bir anlaşma olup olmayacağını görmek isterim. Anlaşma yaparsak kendisiyle görüşmem mümkün olabilir. Buna itirazım olmaz" dedi.

Trump, "Hamaney'in en sevdiği kişi olmadığımı söyleyebilirim, ama kendisinin profesyonel biri olduğunu düşünüyorum. Bazı çevrelerde gerçekten çok iyi bir itibarı var" ifadelerini kullandı.

Hamaney ile görüşmenin ABD'de yapılması ihtimaline de değinen Trump, "Bunu öneren ben değilim" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini liderinin hayatta olduğuna ve devam eden ABD-İran görüşmelerine "giderek daha fazla müdahil olduğuna" inandığını söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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