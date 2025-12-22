Haberler

Trump, Louisiana Valisi Landry'yi ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu. Trump, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği için kritik önemde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi, Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Landry'yi yeni görevinden ötürü tebrik etti.

Paylaşımında Trump, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğini belirterek "Jeff, müttefiklerimizin ve dünyanın güvenliğini sağlamak için ABD'nin çıkarlarını güçlü şekilde ileri taşıyacak." ifadesini kullandı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz,satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
