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Trump: Gazze'ye Gıda Yardımı Yapacağız

Trump: Gazze'ye Gıda Yardımı Yapacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki gıda sorununa dikkat çekerek, Hamas'ı suçladı ve Gazze halkına yardım edeceklerini duyurdu. İsrail ordusunun saldırılarının ardından bölgede yaşanan can kayıplarını da aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de halkın gıdaya erişebilmesi konusunda yardım edeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin yeniden Washington'da yapılacağını açıkladığı törende gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Gazze halkının gıdaya erişimde ciddi sorunlar yaşadığının hatırlatılması üzerine, bu konuda Hamas'ı suçladığını ve yönetim olarak Gazze halkına yardım edeceklerini söyledi.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi konusunda herhangi bir değerlendirme yapmayan Trump, "(Gazze halkının) Gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar, ancak Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 569 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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