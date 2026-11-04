Trump, Fox News'ün Demokratları yayınlayarak kayıplardan sorumlu olduğunu öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçları açıklanmaya devam ederken Demokrat partiye yayınlarında "sürekli" yer verdiği gerekçesiyle Fox News kanalının "kayıplardan sorumlu olduğunu" öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Fox News'ün eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu ekrana çıkarmasını eleştirerek, bu kişinin "kent tarihinin en kötü belediye başkanı olduğunu" iddia etti.

Trump, "(Blasio) Şehri utanç içinde terk etti ve verdiği zarar hesaplanamaz. Şimdi bize Amerika'nın nasıl yönetileceğini anlatıyor. Fox News, sürekli ve tutarlı şekilde Dumocrat (Demokrat) muhalefeti ve daha kötüsünü ekrana çıkararak bu kayıplardan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Demokrat Parti'yi küçümsemek amacıyla açıklamalarında, İngilizce'de "aptal" anlamına gelen "dumb" kelimesini çağrıştıracak "Dumocrat" kelimesini kullanıyor.

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların, resmi olmayan sonuçlara göre, Senatodan sonra Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldığı bildirilmişti.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kongredeki mevcut durum

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

Kaynak: AA