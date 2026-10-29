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Trump, Flavio Bolsonaro'yu kabul etti, Brezilya seçim sonuçlarına yorum yapmayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya seçimlerini kaybederek ABD'ye gelen Flavio Bolsonaro'yu kabul ettiklerini, ancak Brezilya seçim sonuçlarına yorum yapmayacağını söyledi. Trump, Bolsonaro ailesine 'çok kötü' davranıldığını savundu ve seçimlerde pozisyon almadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından ülkesinden ayrılarak ABD'ye gelen Flavio Bolsonaro'yu kabul ettiklerini ancak Brezilya seçimlerinin sonuçlarına ilişkin "yorum yapmayacağını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde düzenleyeceği seçim mitingine katılmak üzere Washington'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Brezilya'daki seçimleri kaybetmesinin ardından ABD'ye kaçan Bolsonaro'nun kendisini "seçimin gerçek kazananı" ilan ettiğinin hatırlatılması üzerine "Bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım. Buna karışmayacağım ancak çok tuhaf bir seçimdi." değerlendirmesini yaptı.

Bolsonaro ailesine "çok kötü" davranıldığını savunan Trump, seçimlerin ardından Flavio Bolsonaro'ya ABD'nin kapılarını açtıklarını dile getirdi.

Brezilya'daki seçimlerde herhangi bir pozisyon almadığını söyleyen Trump, Bolsonaro ile görüşmediğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna da el konulması kararı verilmiş, ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizli bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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