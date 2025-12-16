Trump, fentanili "kitle imha silahı" ilan eden kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, fentanili "kitle imha silahı" olarak tanımlayan başkanlık kararnamesine imza attı.

Oval Ofis'teki törende kararnameyi imzalayan Trump, fentanilin ülke için "ölümcül bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Trump, "Hiçbir bomba bunun yaptığını yapmıyor." ifadesini kullanarak her yıl "200 bin ila 300 bin kişinin" fentanil nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Başkan Trump ayrıca, göreve başladığından bu yana ülke sınırının "en güçlü sınıra dönüştüğünü" savunarak, fentanili "kitle imha silahı" olarak ilan etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise kararname kapsamında, Adalet Bakanlığının fentanil kaçakçılığına yönelik soruşturma ve kovuşturmaları artıracağı, Hazine ve Dışişleri bakanlıklarının ise bu faaliyetlerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik mali yaptırımlar uygulayacağı bildirildi.

Kararnamede, fentanilin "narkotikten çok kimyasal silaha yakın" olduğu belirtildi.

Sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanilin, yapılan tıbbi çalışmalarda, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı taktirde ölümcül olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen kimyasallar sayesinde Meksika'da üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendiriliyor.