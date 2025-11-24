Haberler

Trump Destekçisi Hesapların Yurt Dışı Merkezli Olduğu Tartışması

Güncelleme:
ABD merkezli X sosyal medya platformunun yeni konum özelliği sonrası, Başkan Trump destekçisi bazı yüksek takipçili hesapların yurt dışında, özellikle Doğu Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise kendi hesabının yalnızca ABD'den yönetildiğini açıkladı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda getirilen yeni konum özelliği sonrası Başkan Donald Trump destekçisi bazı hesapların yurt dışı merkezli olduğu tartışıldı.

X sosyal medya platformunda kullanıcıların hangi ülkede olduğunu gösteren konum özelliğinin getirilmesinin ardından bazı hesapların mevcut konum bilgileri de merak konusu oldu.

NBC News kanalının haberine göre, X platformunda Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganına sahip çok sayıda yüksek takipçili hesabın konumunun ABD dışında olduğu görüldü.

Çok sayıda kullanıcı tarafından bu hesaplardan bazılarının Doğu Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunduğunu gösteren paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığının hesabının İsrail merkezli olduğunu iddia eden paylaşımlar da yapılırken, Bakanlık söz konusu iddiayı yalanlayarak hesabın sadece ABD'den yönetildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
