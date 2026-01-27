ABD Başkanı Trump: "Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik"
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin başarılı geçtiğini belirtti. Trump, Suriye ile ilgili politikaların iyi gittiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi.
ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel