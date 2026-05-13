Albüm: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 mayıs tarihlerinde Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında başkent Beijing'e ulaştı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşen ziyaret, Trump'ın Çin'e ikinci ziyareti olurken, bir ABD başkanının yaklaşık dokuz yıllık aradan sonra ülkeye yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Trump, Çin'e ilk ziyaretini Kasım 2017'de gerçekleştirmişti.

Trump'ı havalimanında Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng karşıladı.

