Trump, Chicago'daki Şiddet Olaylarını Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde meydana gelen şiddet olaylarını gerekçe göstererek Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte hafta sonunda 6 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı olaylara dikkati çekerek, "Vali Pritzker panik içinde suçun kontrol altında olduğunu söylüyor ancak durum tam tersi." ifadesini kullandı.

Pritzker'ı "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, valinin kendisinden yardım istemesi gerektiğini savundu.

Trump, Chicago Belediye Başkanı Johnson'ı da "O da Pritzker'dan beter." sözleriyle eleştirdi.

Öte yandan, Truth Social'daki başka bir paylaşımında Trump, başkent Washington DC'de güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin ardından kentte olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Trump, "DC'de suç oranları büyük ölçüde azaldı. İnanılmaz bir ilerleme sağlandı." ifadesine yer verdi.

Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, başkentte güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuş, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtmişti.