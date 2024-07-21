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Trump: Biden Başkan adayı olmak için uygun değildi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki seçimler için adaylıktan çekilme kararı sonrası açıklama yapan Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, Biden'ın aday olmaya uygun olmadığını ve hizmet etmeye de uygun olmadığını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki seçimler için adaylıktan çekilme kararı sonrası açıklama yapan Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, "Joe Biden Başkan adayı olmak için uygun değildi. Hizmet etmeye de uygun değil ve hiçbir zaman da olmadı" dedi.

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden'ın rakibi eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Trump, Biden'ın kararının ardından açıklama yaptı. Trump, Truth Social isimli platformda yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Joe Biden Başkanlık için aday olmaya uygun değildi. Hizmet etmeye de uygun değil ve hiçbir zaman da olmadı!

Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun Başkan olamayacağını biliyordu ve olamadı da. Şimdi sınırlarımızdan tamamen kontrolsüz ve incelenmemiş, çoğu hapishanelerden, akıl hastanelerinden gelen milyonlarca insan ve rekor sayıda teröristle ülkemize ne yaptığına bakın. Onun başkanlığı nedeniyle büyük acılar çekeceğiz, ancak verdiği zararı hızlı bir şekilde telafi edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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