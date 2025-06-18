Trump, Beyaz Saray'a İki Yeni Bayrak Direği Dikecek

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " Beyaz Saray'ın her iki tarafına, iki güzel bayrak direği dikeceğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Umuyorum ki, bu bayrak direkleri Beyaz Saray'ın iki yanında uzun yıllar boyunca gururla ayakta duracak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'ın her iki tarafına, iki bayrak direği dikeceğini duyurdu. Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Beyaz Saray'ın her iki tarafına, iki güzel bayrak direği dikeceğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Bu, bu muhteşem yerde her zaman eksik olduğunu düşündüğüm bir şeyi bir hediye olarak sunmamdır. Direklerin kazılması ve yerleştirilmesi yarın sabah saat 07.30'da başlayacak. Bayraklar ise yaklaşık saat 11.00'de göndere çekilecek. Bunlar yapılmış en muhteşem direkler... Uzun, sivrilen yapıda, paslanmaz, içinde ip bulunan ve en yüksek kalitede. Umuyorum ki, bu bayrak direkleri Beyaz Saray'ın iki yanında uzun yıllar boyunca gururla ayakta duracak!"