Haberler

Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine barış anlaşmasına bağlılıkları için teşekkür etti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecine bağlılıkları nedeniyle her iki ülkenin liderine teşekkür etti. Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ziyaretinin barış çabalarını ilerleteceğini ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos 2025'te imzalanan barış anlaşmasına bağlılıkları nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a teşekkür etti.

Trump, sosyal medya paylaşımında, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin barış sürecine bağlılığını memnuniyetle karşıladığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın "sona erdirdiği 8 savaştan biri" olduğunu savunan Trump, "Zorlu bir savaştı ancak artık bölgede refah ve barış var." ifadesini kullandı.

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in şubat ayında her iki ülkeyi de ziyaret edeceğini, bu ziyaretin, barış çabalarını ilerletmeyi ve Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nı (TRIPP) güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Azerbaycan ile stratejik ortaklığın güçlendirileceğinin altını çizen Trump, ABD üretimi savunma ekipmanlarının Azerbaycan'a satışının gündemde olduğunu aktardı.

Trump ayrıca, Ermenistan ile barışçıl nükleer işbirliğine yönelik bir anlaşma yapılacağını da belirtti.

Aliyev ile Paşinyan'ın, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
