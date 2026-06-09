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Trump, ABD'ye ait Apache helikopterini İran'ın düşürdüğünü ve buna yanıt vereceklerini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Pilotlar kurtarıldı, Trump olayın 'büyük bir mesele' olmadığını ancak ABD'nin zorunlu karşılık vereceğini söyledi. CENTCOM ise helikopterin Umman kıyılarında düştüğünü ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyası: Pilotları deniz dronu kurtardı

Öte yandan Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ABD'li yetkililer, olayda yer alan iki pilotun Amerikan ordusuna ait bir deniz dronu tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Axios'a açıklama yapan bir başka yetkili ise söz konusu olaya, İran'a ait bir dronun Apache helikopterine çarpmasının neden olduğunu ancak bunun kasıtlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtti.

Trump, olayın "büyük bir mesele" olmadığını kaydetti

Diğer yandan Wall Street Journal gazetesine telefonla kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediği" mesajını verdi.

Trump, açıklamasında, "Bu olay o kadar da büyük bir mesele değil. Pilotlar iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a yönelik deniz ablukasını "gerektiği kadar" sürdüreceğini açıklayarak bu ablukanın İran ekonomisine ciddi zarar verdiğini savundu.

CENTCOM'dan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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