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ABD Başkanı Trump, Todd Blanche'ı Adalet Bakanlığına resmen aday gösterdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakan Vekili Todd Blanche'ı bakanlık görevine resmen aday gösterdi. Blanche'ın atanması için Senato onayı gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, halihazırda ABD Adalet Bakan Vekili olan Todd Blanche'ı Bakanlık görevine resmen aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, nisanda görevden alınan Pam Bondi'nin yerine Blanche'ı ABD Adalet Bakanlığı görevine resmen aday gösterdiği ve Blanche'ın göreve atanabilmesi için adaylığının Senatonun onayına sunulduğu belirtildi.

Daha önce Trump'ın kişisel avukatlığını da yapan Blanche'ın göreve resmen atanabilmesi için Senatoda yapılacak oylamada çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.

Blanche'ın Senatodaki oturumlarda, Adalet Bakanlığının, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyaları ele alış biçimiyle ilgili sorularla karşılaşması bekleniyor.

Eski federal savcı Blanche, Trump'ı, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan davada ve seçimlere müdahale iddialarına ilişkin federal soruşturmada savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını, yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'in Bakan Vekili olarak atandığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD medyasındaki haberlerde, Trump'ın, Bondi'nin Epstein'in dosyalarıyla ilgili tutumundan dolayı "hayal kırıklığına uğradığı" yorumlarına yer verilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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