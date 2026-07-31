Haberler

Trump, ABD’nin İran’ı "çok sert" vuracağını ve "savaşı kazanmak" istediğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını "kazanmak" istediklerini belirterek, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada 'artık dayanamıyoruz' diyecekler.

Abd Başkanı Donald Trump, İran savaşını "kazanmak" istediklerini belirterek, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada 'artık dayanamıyoruz' diyecekler." dedi.

Abd Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran savaşının kendileri açısından "çok iyi" seyrettiğini savunan Trump, "Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Böyle bir durumda olabildiğince nazik davranmaya çalışıyoruz. Amacımız çok basit; İran'ın nükleer silahı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada 'artık dayanamıyoruz' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan ABD Başkanı, Tahran'ın sadece sınırlı ölçüde askeri gücünün kaldığını ileri sürdü.

"İran, çok kötü durumda." diyen Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu.

Trump, "Müzakerelerin tam ortasındaydık. Steve Witkoff'un beni aramasını bekliyordum, bunun yerine Pete Hegseth'ten bir telefon aldım; Ürdün'deki üslerimizden birine (İran'ın) 5 füze attıklarını söyledi." diye konuştu.

İran'da askeri olarak sadece 5 aylık bir süre geçirdiklerini ifade eden Trump, bu savaşın Vietnam veya Afganistan savaşlarıyla kıyaslanmasının doğru olmadığını savundu.

Kaynak: AA
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı

260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...