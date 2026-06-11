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Trump: "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol noktalarını ele geçireceğiz"

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yakın gelecekte İran'a ait Hark Adası ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini, ayrıca ABD ordusunun İran'a sert bir darbe indireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun bu gece İran'a "oldukça sert bir darbe indireceğini" belirtti.

Halihazırda İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar dahil tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmının "yok olmuş durumda" olduğunu ileri süren Trump şunları kaydetti:

"Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız."

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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