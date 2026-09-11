Trump, 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü dolayısıyla Pentagon'un düzenlediği törene katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının (Pentagon) düzenlediği törende, 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından Amerikan halkının sergilediği kararlılığı vurguladı.

Trump, eşi Melania Trump ile 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenine katılarak konuşma yaptı.

Pentagon binasına çarpan uçakta ve binada hayatını kaybedenlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından kürsüye çıkan Trump, terör saldırısının mağdurlarının "unutulmaması gerektiğine" ve bunun "gelecek nesiller adına önemine" işaret etti.

Trump, Virginia eyaletinin Arlington bölgesinde yaptırılan Ulusal 11 Eylül Pentagon Anıtı önünde, "Bugün, teröre karşı savaşta görev almış her bir ABD askeri personelini selamlıyoruz. Bu, sapkın ve korkunç bir teröre karşı yürütülen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

11 Eylül saldırıları sonrası ABD halkının ortaya koyduğu kararlılığın altını çizen Trump, "Aradan geçen 25 yıl bize Amerikan ruhunun dayanma, üstün gelme ve kazanma konusundaki o muazzam gücünü gösterdi." diye konuştu.

Trump, İran'ı da hedef aldığı konuşmasında, Tahran yönetimini "bir numaralı terör destekçisi" olmakla suçlarken, bu ülkenin "asla nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini yineledi.

Ayrıca ABD'nin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu savunan Trump, "Tanrı, ABD ordusunu korusun ve Tanrı, Amerika'yı korusun." dedi.

11 Eylül 2001'de Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles'a gitmek üzere havalanan American Airlines uçağının kaçırıldığı ve yakın bölgedeki Pentagon binasına çarptığı bildirilmiş; olayda uçaktaki ve binadaki 184 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA