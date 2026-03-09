Haberler

17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için başvurular 3 Nisan'a kadar kabul edilecektir. Yarışma, belgesel türünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamakta ve farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirmektedir. Finale kalan yapımlar 4-7 Haziran'da değerlendirilecek.

Dört kategoride, 12 ödülün verileceği TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için 3 Nisan'a kadar başvurular kabul edilecek.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek yarışma, belgesel türünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla farklı ülkeler ve kültürlerden katılımcıları bir araya getiriyor.

Yarışmaya katılacak belgeseller, Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi başlığı altında değerlendirilecek.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi kapsamında TRT ekipleri, Türkiye'yi gezerek genç belgeselcilerle buluştu. Geleceğin belgeselcilerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen tanıtım toplantılarıyla 16 ilde, 20 üniversite ziyaret edilerek öğrenciler bilgilendirildi.

Ön eleme sonucu finale kalan yapımlar, 4-7 Haziran'da seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Kazanan eserler, 7 Haziran'da düzenlenecek törende açıklanacak.

Yarışmada yer alan belgeseller 3 gün boyunca seyircilerle buluşacak. Etkinlikte ayrıca profesyonel isimlerle ustalık sınıfı, söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi

18 yıllık cinayetin gizemi çözüldü: Boğup, baraja atmışlar
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri

Yeni dini lider kolay lokma olmayacak gibi: Şu görüntülerine bakar mısınız?
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu