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TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu konser verdi

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu konser verdi
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TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, Ankara'da düzenlenen konserde kürdilihicazkar, hicaz ve hüzzam makamlarından 27 eseri seslendirdi. Şef Emine Gümüş yönetimindeki koro, yaklaşık 30 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu, başkentte düzenlenen konserde Türk sanat müziğinin farklı makamlarından eserleri seslendirdi.

TRT Arı Stüdyosu'nda gerçekleştirilen konserde, eylül ayından bu yana hazırlanan konser programı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 30 yıldır çalışmalarını sürdüren koro, Kurucu Başkan ve Şef Emine Gümüş yönetiminde kürdilihicazkar, hicaz ve hüzzam makamlarından oluşan 27 eseri dinleyicilerle buluşturdu.

TRT personelinden oluşan koro üyeleri, toplu ve solo performanslarla Türk sanat müziğinin seçkin örneklerini icra etti.

Şef Emine Gümüş konser öncesinde AA Muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır aynı çatı altında müzik yaptıkları koro üyeleriyle adeta bir aile ortamında çalıştıklarını belirtti.

Farklı birimlerde görev yapan TRT çalışanlarının yoğun çalışma temposuna rağmen düzenli provalarla konserlere hazırlandığını belirten Gümüş, koronun yalnızca müzik üretmediğini, aynı zamanda kurum içinde dayanışmayı ve ortak üretim kültürünü güçlendirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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