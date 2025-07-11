TRT'nin Yeni Dizisi 'Persona'nın Çekimleri Başladı

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TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni psikolojik gerilim dizisi 'Persona'nın çekimleri Krom Medya'nın Ankara'daki özel platolarında başladı. Dizinin başrollerinde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Persona"nın çekimleri başladı.

Krom Medyanın hazırladığı dizinin başrollerinde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor.

Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan da dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan oturuyor.

Dizinin çekimleri Krom Medya'nın Ankara'da Hollywood standartlarında hazırladığı 12 bin metrekarelik özel platoda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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