TRT'nin yeni dizisi Naser, Bosna Savaşı'nın efsanevi komutanının yaşam öyküsünü anlatacak

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni orijinal dizisi "Naser" ile Bosna Savaşı'nın efsanevi komutanı Naser Oriç'in yaşam öyküsünü ekranlara getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsmail Ege Şaşmaz'ın Naser Oriç'i canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun, Fikret Kuşkan, Hazım Körmükçü, Kubilay Tuncer ve Gizem Erdem yer alıyor.

Srebrenitsa Soykırımı öncesi, şehri kahramanca savunan Naser Oriç ile Bosna halkının direniş hikayesine odaklanan dizinin yönetmenliğini Serdar Akar ve Selahattin Sancaklı üstleniyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Esma Koç ve Abdülhamit Işık'ın kaleme aldığı yapımın konusu kısaca şöyle:

"Dönemin Sırp devlet başkanının korumalığını yapan Naser, kendi milleti olan Boşnaklara yönelik bir savaş hazırlığının yapıldığını ve doğup büyüdüğü Srebrenitsa'nın da hedefler arasında olduğunu öğrenir. Bir yolunu bulup memleketine dönen Naser, burada adeta yoktan kurduğu bir orduyla destansı bir mücadeleye girişir."