İletişim Başkanı Duran, Cannes'te yarışacak 3 film için TRT'yi tebrik etti Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT ortak yapımı üç filmin Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacağını duyurdu ve başarılar diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TRT ortak yapımı üç film, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak. Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi ve Andrey Zvyagintsev gibi dünyaca ünlü üç yönetmenin imzasını taşıyan projelerde yer almak, TRT'nin yayıncılık vizyonunun ve sinema alanında küresel ölçekte ulaştığı seviyenin güçlü bir göstergesidir. Nitelikli yapımları destekleyerek ortak yapım kapasitesini istikrarlı biçimde geliştiren TRT'nin bu başarısında emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, Altın Palmiye yolunda yarışacak filmlerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
