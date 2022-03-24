TRT Müzik Yepyeni Programlarını İzleyiciyle Buluşturacak

TRT Müzik iddialı yeni yapımlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. "Beklenen Şarkılar" programı beklenen ve özlenen nadide eserleri ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Yavuz Bingöl hayranlarının beğeni ile takip ettikleri "Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik" programı ise yeni formatı ve yeni bölümleri ile TRT Müzik ekranında müzikseverlerle buluşacak.

Esra İçöz ve Talat Er'den eşsiz müzik ziyafeti

Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerinin ve sevilen şarkıların icra edileceği "Beklenen Şarkılar" programında, Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Esra İçöz duygu yüklü yorumu ile nadide eserlere hayat verirken ona keman sanatçısı ve müzisyen Talat Er eşlik edecek.

Müzikseverlerin özlemle bekledikleri eserlerin ekranlara taşınacağı, hatıralara dokunacak eşsiz bestelerin kalplerde yankılanacağı nadide program "Beklenen Şarkılar", bu akşam saat 22.15'te TRT Müzik'te.

"Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik" yenilenen formatıyla TRT Müzik'te

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Yavuz Bingöl, özgün bir programla TRT Müzik ekranından hayranlarına seslenecek. En sevilen türküler Yavuz Bingöl'ün sesinde yeniden hayat bulacak. Sanatçının seslendireceği birbirinde güzel türkülere konukları da eşlik edecek. Her hafta sevilen bir sanatçının konuk edileceği "Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik" programının "Taş Plak'' adı ile hazırlanan bölümünde ise Türkiye'nin en önemli plak arşivcisi, müzisyen Kubilay Dökmetaş eşliğinde orijinal plaklardan yayınlanacak şarkılara ve hikayelerine yer verilecek.

Yavuz Bingöl'ün duygusal yorumu, özgün sesi, birbirinden kıymetli konukları ve en sevilen türkülerin yer alacağı "Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik" programı, yarın akşam 22.15'te TRT Müzik'te.

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