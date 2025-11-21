TRT Müzik Yeni Yayın Dönemine Başlıyor

Halk müziğinden sanat müziğine, etnik müzikten pop ve dünya müziğine kadar geniş yelpazedeki programlarıyla Türkiye'nin müzik zenginliğini ekrana taşıyan TRT Müzik, yeni yayın dönemine yarın başlıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk müzik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını ve tanıtılmasını misyon edinen TRT Müzik, kültürel mirastan esinlenen ve farklı müzikal birikimleri bir araya getiren yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

"Senin Müziğin Senin Kanalın" mottosuyla her tür müziğe kapılarını açan kanalda, sevilen yapımların yanı sıra yeni programlar da izleyici karşısına çıkacak.

Yenilenen içerikler, dikkat çekici yapımlar ve müzik dünyasına yön veren isimlerin konuk olacağı canlı programlar yayınlanacak.

TRT sanatçısı Mine Geçili ve Ahmet Baran'ın sunduğu "Müzik Yolcuları" programı, sanat müziği klasiklerini canlı yayınla izleyiciyle buluşturacak.

Halk müziğinin sevilen sesleri Erol Parlak ve Deniz Toprak, "Aşk Özünden" programıyla ekranda yerini alacak.

"Her Durakta Yeni Bir Ses, Yeni Bir Hikaye" mottosuyla hazırlanan "Rotamız Müzik" programında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden çekilen görüntüler eşliğinde sevilen eserler yorumlanacak.

Besteci yönüyle dikkati çeken Ümit Sayın'ın sunduğu "Ümitli Şarkılar" ile farklı konsepti ve repertuvarıyla izleyiciye 1970'li yılların nostaljisini yaşatacak "Rüzgar Gibi Geçti" programları yeni yapımlar arasında yer alıyor.

Metin Özülkü'nün sunduğu "90'lar Akustik", Sinan Akçıl'ın sunumuyla "Sinan'la Sahnede", Melike Öcalan'ın sunduğu "Melike ile Müziğin Ritmi" ve Orhan Çakmak'ın Türk dünyası müziğinin izini sürdüğü "Türkistan'dan Rumeli'ye" programları izleyiciyle buluşacak.

TRT sanatçılarından Mehsem Özşimşir ve Alp Arslan'ın Türk sanat müziği eserlerini icra edeceği "Gönül Penceresi", Ayşen Birgör'ün sunduğu "Yıldızlar Altında", halk müziğinin güzel ezgilerinin icra edileceği "Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik", halk müziği sanatçısı Selahattin Alpay'ın sunduğu "Türkü Deryası" yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın sunduğu "Serkan Çağrı Sahnesi", Züleyha Ortak'ın sunumuyla "Züleyha ile Sınırsız Ezgiler", Sümer Ezgü ile "Anadolu'dan Geldik" ve canlı yayınlanacak Metin Şentürk'le "Gönülden Gönüle" gibi birçok program, yeni yayın döneminde TRT Müzik izleyicisi karşısında olacak.