Haberler

Miraç Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT, Miraç Kandili dolayısıyla özel programlar düzenleyerek dini sohbetler, dualar ve ilahilerle izleyici ve dinleyicilere ulaşacak. Kurum, Malatya, Ankara ve Kırcaali'den canlı yayınlar gerçekleştirecek.

TRT, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç Kandili dolayısıyla hazırlanan özel programları izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yansıtan dini sohbetler, dua ve ilahiler, TRT radyo ve televizyonlarında yayınlanacak.

Kandil yayınları kapsamında TRT 1'de saat 19.45'te Malatya Kernek Karagözlüler Camii'nden gerçekleştirilecek "Miraç Gecesi" programı ekrana gelecek.

İtalyan işgaline karşı Libya halkının bağımsızlık mücadelesini konu alan "Çöl Aslanı Ömer Muhtar", 16 Ocak'ta saat 00.45'te TRT 1'de izlenebilecek.

Osman Eğgin ve Doç. Dr. Asım Akkuş'un konuk olduğu "Miraç Gecesi Sohbet" programı saat 19.00'da, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden yapılacak "Miraç Gecesi Özel Canlı Yayını" ise saat 20.00'de TRT Avaz'da yayında olacak.

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrindeki Yeni Kırcaali Camii'nden gerçekleştirilecek "Miraç Kandili Kırcaali" programı saat 20.00'de TRT Türk'te canlı yayınlayacak.

"Şeva Mirace" programı ise saat 19.30'da TRT Kurdi ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT radyoları da gün boyunca hazırlanan özel içeriklerle gecenin maneviyatını dinleyicilerine aktaracak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

İBB'de 10 yıllık uygulama sona erdi, memurlar protestoya hazırlanıyor
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

İBB'de 10 yıllık uygulama sona erdi, memurlar protestoya hazırlanıyor
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti

Hamilelikte söylenmeyen gerçek için 77 milyon TL tazminat