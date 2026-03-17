TRT'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılına özel içerikler izleyiciyle buluşacak

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 18 Mart 1915'te kazandığı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri kabul edilen Çanakkale Deniz Zaferi, TRT ekranlarında ve radyolarında çeşitli etkinliklerle anlatılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Bir Dönüm Noktası-18 Mart 1915" belgeseli 9.30'da, canlı yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" 10.30'da 111. yıl dönümüne özel içerikle izleyiciyle buluşacak.

TRT 2'de 8.00'de "Tarihin Ruhu-Çanakkale Cephesi Filmleri", 11.00'de "Edebiyat Dünyası-Çanakkale Özel", 13.30'da "Evliya Çelebi-Çanakkale", 14.15'te "Türk Atlası-Çanakkale", 16.30'da "Koleksiyoner-Çanakkale Savaşı Eserleri", 19.45'te "Tarihin Söyleşileri-Çanakkale", 21.00'de ise "Tarihin Ruhu-Çanakkale Cephesi" programı ekranda olacak.

Kahramanlık hikayeleri TRT Belgesel'de izlenebilecek

"Türkiye'nin Dev Yapıları-1915 Çanakkale Köprüsü" belgeseli 10.15'te, "Yaşamın Kıyısında - Nabız" 17.00'de TRT Belgesel'de izleyicinin beğenisine sunulacak."

"Pırıl"ın Çanakkale Zaferi özel bölümü 11.30, 15.15 ve 19.35'te, "Babamın Gölgesi 1915" ise 17.15'te ise TRT Çocuk'ta yayınlanacak."

TRT Diyanet Çocuk'ta "Gezgin Çelebi-Semavi'nin Sırrı" özel bölümü 12.30'da ekrana gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı orkestrası ve Mehteran Birliğince hazırlanan "Türkiye Şehitlerini Anıyor Çanakkale Özel Konseri" 22.15'te TRT Müzik'te, 22.30'da TRT Türk'te izlenebilecek.

"Türkistan da Sözün Özü" programı Çanakkale Zaferi özel bölümüyle TRT Avaz'da saat 18.00'de ekranda olacak."

TRT EBA'dan Zafer'e özel belgeseller sunulacak

Çanakkale'de askeri zeka ve Osmanlı kumandanı Cevat Paşa'yı konu alan "Savaşın Kaderini Değiştirenler" belgeseli 11.15'te, Çanakkale Savaşı'nda tabur imamlarını konu alan belgesel "Siperi Dolduran Dualar" 11.50'de, Çanakkale Savaşı'nda susmayan tabyaları ve kahraman topçuları işleyen "Ateşin İçinden Geçenler" belgeseli 15.15'te, "Çanakkale Ruhu" da 18.00'de TRT EBA'da yayınlanacak.

Genç rehberlerle Çanakkale'de Gelibolu, Şehitler Anıtı, Hilal-i Ahmer Hastanesi ve Anzak Koyu'nun keşfedileceği "Buraların Meraklısı" 12.15'te, Seyit Onbaşı'nın hikayesinin anlatılacağı "Kahraman Anadolu" ise 15.15'te TRT Genç'te izleyiciyle buluşacak.

TRT radyolarında ise gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon
