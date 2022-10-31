TRT canlı yayınında kadın sporcunun "Kazasız belasız bitirdik" dediği anda olanlara kimse inanamadı
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TRT canlı yayınında çok ilginç anlar yaşandı. Paraşütçü kadın, "Kazasız belasız etkinliği bitirdik" dediği sırada üzerine paraşüt düştü.
TRT Haber canlı yayınında yaşananlar, ekran başındakileri bile dumura uğrattı. Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkmentepe Yamaç Paraşütü etkinliği yapıldı.
"KAZASIZ BELASIZ" DEDİĞİ ANDA PARAŞÜT DÜŞTÜ
TRT muhabiri Taşkın Sarıca'nın röportajı sırasında ise güldüren anlar yaşandı. Kadın sporcu röportaj sırasında "Kazasız belasız..." dediği anda paraşüt çarptı. Muhabir Sarıca, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.