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TRT canlı yayınında kadın sporcunun "Kazasız belasız bitirdik" dediği anda olanlara kimse inanamadı

Güncel Haberler

TRT canlı yayınında çok ilginç anlar yaşandı. Paraşütçü kadın, "Kazasız belasız etkinliği bitirdik" dediği sırada üzerine paraşüt düştü.

TRT Haber canlı yayınında yaşananlar, ekran başındakileri bile dumura uğrattı. Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkmentepe Yamaç Paraşütü etkinliği yapıldı.

"KAZASIZ BELASIZ" DEDİĞİ ANDA PARAŞÜT DÜŞTÜ

TRT muhabiri Taşkın Sarıca'nın röportajı sırasında ise güldüren anlar yaşandı. Kadın sporcu röportaj sırasında "Kazasız belasız..." dediği anda paraşüt çarptı. Muhabir Sarıca, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

TRT canlı yayınında kadın sporcunun 'Kazasız belasız bitirdik' dediği anda olanlara kimse inanamadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

TRT Haber Trt Güncel Haberler

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