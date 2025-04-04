TRT Arabi 15 Yaşında: Türkiye'nin Arap Dünyasındaki Sesi

Türkiye'nin sesini uluslararası alanda duyurma hedefiyle 4 Nisan 2010'da açılan TRT Arabi, 15. yaşını kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre kanal, yayınlarıyla başta 22 Arap Birliği üyesi ülke olmak üzere 450 milyonun üzerinde nüfusu olan bir coğrafyaya hitap ediyor.

Türkiye ve Arapça konuşan topluluklar arasında iletişim köprüsü olmak amacıyla faaliyete geçen kanal, sahada ürettiği zengin haber içeriklerinin yanı sıra kültürden tarihe, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda, görüş çeşitliliği anlayışını ön plana alarak yayın hayatını sürdürüyor.

Özellikle Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımı sıfır noktasından izleyiciye aktaran TRT Arabi, bölgenin nabzını tutuyor. Tarafsız yayıncılık ilkesinin bir sonucu olarak İsrail tarafından hedef alınan, ağır şekilde yaralanan, tutuklanan TRT Arabi ekiplerinin, her türlü tehdit ve baskıya rağmen Filistin'den yaptığı yayınlar, kurumun evrensel medya platformu olma misyonunu doğru şekilde yansıtıyor.

Doğru ve tarafsız bilginin Arapça konuşulan ülkelere ve kişilere aktarılmasına öncülük eden TRT Arabi, aynı zamanda Türkiye'nin Arap dünyasına yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerinde de önemli aktör olarak rol alıyor.