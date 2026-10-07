TRT 2, yeni yayın dönemini 12 Ekim haftasında kültür-sanat içerikleriyle açıyor

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TRT 2, yeni yayın döneminde kültür, sanat, sinema, edebiyat, müzik ve düşünce dünyasından farklı içerikleri izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim haftasında başlayacak yeni yayın döneminde kanal, Anadolu'dan Türk dünyasına, antik çağlardan modern sanata, medeniyetin köklerinden bugünün kültürüne uzanan geniş bir içerik yelpazesi sunacak.

Hafta içi her gün canlı yayımlanan "Hayat Sanat" programı sergilerden yeni kitaplara, sahnelenen oyunlardan festivallere kadar kültür-sanat gündemini ekrana taşırken, "Hayat Sanat Odak" programı ise özel araştırmalar ve dosya haberlerle konuları derinlemesine ele alacak.

Haftanın her günü saat 21.30'da ekrana gelen TRT 2 Film Kuşağı'nda, her ay farklı bir temanın etrafında şekillenen seçkiler yer alacak. Yeni dönemde başlayan "Türk Dünyası Filmleri" kuşağı "Film Önü Arkası" programıyla incelenecek.

Ayrıca "Kısa Film Kuşağı", "Kısa ve Öz", "Western Kuşağı", "Sinema+" ve "Sinematograf" programları da sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

Düşünce ve edebiyat programları

Kanalın yeni yayın döneminde düşünce dünyasına yönelik programlar da öne çıkıyor.

Şener Aktürk ile "Modern Dünyanın Kökenleri", Ömer Karaoğlu ile "Gün Batıdan Doğmadan", İhsan Fazlıoğlu ile "Aklın Coğrafyası", Cengiz Çakmak ile "Metafor", Süleyman Seyfi Öğün ve Ali Günvar ile "Kilit Taşı" ve Muhittin Şimşek ile "Tarihi Yazan Kalemler" izleyiciyle buluşacak.

Edebiyat alanında ise "Bir Roman Kahramanı Gibi", "Edebiyatımızı Çizmek" ve "İki Renk Yek Ahenk" programları ekrana gelecek.

Müziğin geçmişten bugüne yolculuğu

"Konser Zamanı" ve "Pazar Konserleri" ile klasik Türk musikisinden Batı müziğine uzanan performanslar sunulacak.

Müziğin tarihsel sürecini ele alan "Müzik Arkeolojisi", "Osmanlı'nın Kayıp Besteleri", "Akustik Sırlar" ve "Yankı" programları da yeni sezonda yer alacak.

Sahne sanatları ve görsel sanatlarda "Tiyatrovizyon", "Başka Bir Sahne", "Sokak Sanatları", "Hatır" ve "Anadolu'da Giyimin Ayak İzleri" yapımları izleyiciye sunulacak.

Şehir tarihi ve klasikleşen yayınlar

İbrahim Zeyd Gerçik'in anlatımıyla "Divanyolu", Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla hazırlanan "Bursa Şehrengizi", "Antik Miras", "Antik Masallar" ve "Tarihin Renkleri" programları tarih ve medeniyet mirasını ele alacak.

Öte yandan Doğan Hızlan ile "Karalama Defteri", Hülya Koçyiğit ile "Film Gibi Hayatlar", "İpekçe Sohbetler", "Edebiyat Dünyası" ve "Göz Hizası" gibi sevilen programlar da yeni sezonda ekran yolculuğunu sürdürecek.

Kaynak: AA