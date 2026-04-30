TRT 2 mayısta dünya sinemasından filmleri ekrana taşıyacak

TRT 2, mayısta farklı ülkelerden seçilmiş filmleri her akşam sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Fransa'dan Danimarka'ya, Japonya'dan Avustralya'ya, Filistin'den Azerbaycan'a uzanan özel seçkide, ödüllü ve TV'de ilk kez gösterilecek filmler de izleyiciyle buluşacak.

Programa göre, 1 Mayıs'ta "Süleyman'ın Hikayesi", 2 Mayıs'ta "Daha İyi Bir Hayat", 3 Mayıs'ta "Uçuş Planı", 4 Mayıs'ta "Sevgili", 5 Mayıs'ta "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", 6 Mayıs'ta "Hatıra Kutusu", 7 Mayıs'ta "Kusursuz Saray", 8 Mayıs'ta "Başka Bir Dünya", 9 Mayıs'ta "Umut Kuşu", 10 Mayıs'ta "Anneye Giden Yol", 11 Mayıs'ta "Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem", 12 Mayıs'ta "Tyson'ın Koşusu", 13 Mayıs'ta "Çalışmak İçin İyi Bir Gün", 14 Mayıs'ta "Asako I&II", 15 Mayıs'ta "Aşırıcılar" filmleri yayımlanacak.

Ayrıca 16 Mayıs'ta "Sapan Manevrası", 17 Mayıs'ta "Monte Cristo Kontu", 18 Mayıs'ta "Son Çekiç Darbesi", 19 Mayıs'ta "Vicdanın Sesi", 20 Mayıs'ta "Komşuluk Halleri", 21 Mayıs'ta "Işığın Muhafızı", 22 Mayıs'ta "Kaptan Benim", 23 Mayıs'ta "Suçlu", 24 Mayıs'ta "Bütün Bir Ömür", 25 Mayıs'ta "Elveda Gülsarı", 26 Mayıs'ta "Ağlamak Yok", 27 Mayıs'ta "Düğün Davetiyesi", 28 Mayıs'ta "Meryem", 29 Mayıs'ta "Küçük Cadı Kiki", 30 Mayıs'ta "Girişte", 31 Mayıs'ta "Çılgın Kalabalıktan Uzak" filmleri izlenebilecek.

Filmler, saat 21.30'da ekrana gelecek.