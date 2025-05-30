TRT 2'de Haziran Ayı Filmleriyle Sinema Keyfi Başlıyor

TRT 2'de Haziran Ayı Filmleriyle Sinema Keyfi Başlıyor
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TRT 2, haziran ayında her akşam farklı ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak. Programda, 1 Haziran'dan itibaren 'Yolcu', 'Eski Şehir', 'Mutfak Taburu' gibi birçok prestijli yapım yer alıyor.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerin izlenimine sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de haziran ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşacak.

Haziran ayı programında 1 Haziran'da "Yolcu" (Mossafer), 2 Haziran'da "Eski Şehir" (Icheri Sheher), 3 Haziran'da "Mutfak Taburu" (La Brigade), 4 Haziran'da "Günaydın" (Good Morning), 5 Haziran'da "Çikolata" (Chocolat), 6 Haziran'da "Adem Oğlu Abu" (Adaminte Makan Abu), 7 Haziran'da "Düğün Davetiyesi" (Wajib), 8 Haziran'da "Yürüyen Şato" (Howl's Moving Castle), 9 Haziran'da "Amatör" (Amator), 10 Haziran'da "Beyaz Gemi" (Belyy Parokhod), 11 Haziran'da "Plan 75", 12 Haziran'da "Son Çekiç Darbesi" (Le Dernier Coup de Marteau), 13 Haziran'da "Toprağın Gölgesinde" (La Tierra y la Sombra), 14 Haziran'da "Paranoid Park", 15 Haziran'da "Ona İyi Bak" (Hjertestart) filmleri izlenebilecek.

"Toprak" (Land) 16 Haziran'da, "Semret" 17 Haziran'da, "Ölümcül Dalış" (The Dive) 18 Haziran'da, "Brian ve Charles" 19 Haziran'da, "Tom Medina" 20 Haziran'da, "Zeytin Ağaçları Altında" (Zire Darakhatan Zeyton) 21 Haziran'da, "Kızım" (Menina) 22 Haziran'da, "Binici" (The Rider) 23 Haziran'da, "Elmalar"(Mila) 24 Haziran'da, "Luzzu" 25 Haziran'da, "At Hırsızları" (The Horse Thieves. Roads of Time) 26 Haziran'da, "Umudun Tarifi" (Sweet Bean) 27 Haziran'da, "Kurallar Bunlar" (Takva su Pravila) 28 Haziran'da, "İnişli Çıkışlı Bir Öykü" (A Bumpy Story) 29 Haziran'da, "Ceviz Ağacı" (Zhangak Tal) ise 30 Haziran'da sinemaseverlerin izlenimine sunulacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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