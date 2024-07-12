TRT 12 Punto'da 'Akdeniz Ateşi' filmi izleyiciyle buluştu

TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında yönetmenliğini Maha Haj'ın üstlendiği "Akdeniz Ateşi" filmi Feriye'de izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Haj, "Filistin Sineması Özel Gösterimleri" temasıyla açık havada izleyiciye sunulan yapımın ardından, filme dair açıklamalarda bulunarak izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmde kendi tecrübelerinden ve yaşadığı depresyondan yola çıktığını dile getiren Haj, "Bire bir bu tecrübeleri yaşamadım. Çoğu hayal gücümün ürünü ama film temelde kendi tecrübelerime dayanıyor. Herhangi bir acı, travma ve depresyon için en iyi reçete sanat, özellikle edebiyattır. Başta nasıl yapacağınız, yazacağınız çok zor gözükür ama yazdıkça hem rahatlar hem de daha fazla yazmak için şevk bulursunuz." dedi.

Haj, ana karakterin depresyonda olmasının önemli bir sebebinin işgal ile ilişkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diğer önemli sebep, bir roman yazmak isteyip yazamaması. Karakterin depresyonunu bütün Filistinlilerin ortak sorunu olarak görebilirsiniz. Çünkü biz kapana kısılmış, umutsuz bir şekilde, bir sonraki günü görüp göremeyeceğimizden emin olmadan yaşıyoruz."