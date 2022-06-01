TRT 1'den yeni bir dizi daha - Haberler

İlk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanacak olan TRT 1'in yeni dizisi: Mükemmel Eşleşme

Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan TRT 1'in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin 1.Bölümü için okuma provası yapıldı. Haziran ayında çekimlere başlaması planlanan dizinin senaristi Birol Güven, yeni dizisi Mükemmel Eşleşme için " Evlilik aşkı bitirmez, başlatır" iddiasında olduklarını söylüyor.

Senaryo ve cast çalışmaları devam eden dizinin kadrosunda, Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim , Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral gibi isimler yer alıyor.

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı.

Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

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