Troya, Dünya Turizminin Önemli Buluşma Noktalarından Tarihi Kolezyum'a Taşınıyor... Sergi 11 Haziran'da

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya'yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihi Kolezyum'a taşıyacakarını belirterek, Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda, 11 Haziran'da Türkiye'deki 19 müzeden 50'si ilk kez sergilenecek 221 eserin yer alacağı "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" adlı serginin açılışını yapacaklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Troya'yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihi Kolezyum'a taşıyoruz. Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda, 11 Haziran'da 'Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean' adlı sergimizin açılışını yapacağız" bilgisini paylaştı.

Troya Atı replikası da yer alacak

Sergide, Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikasının da yer alacağını bildiren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Eserlerin 50'si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi'nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025'ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle, eserlerimiz uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor. Bu toprakların kültürel mirasını dünya sahnesine kararlılıkla taşıyan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA