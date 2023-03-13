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Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Muhammed öldü

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Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Muhammed öldü

AKSARAY'da, futbol maçı izlemek için gittiği tribünde fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhammet Eren Yılmaz (16), hastanede hayatını kaybetti.

AKSARAY'da, futbol maçı izlemek için gittiği tribünde fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhammet Eren Yılmaz (16), hastanede hayatını kaybetti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puan ile ikinci sırada yer alan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı. Taraftarlar, maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı. Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için gelen Muhammet Eren Yılmaz, tribünde fenalaştı. Hazırda bekletilen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yılmaz, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Eren Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti Somuncu Baba Camisi'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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